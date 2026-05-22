Complessità clinica e assistenziale a Isola convegno e tavola rotonda sull' attività motoria

Il IX convegno nazionale "Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae, complessità clinica e assistenziale" si è aperto giovedì 21 maggio con un programma di attività motorie all’aria aperta promosso da Ams-Fmsi Palermo, con il supporto del dott. Vittorio Virzì, condotto da istruttori specializzati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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