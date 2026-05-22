Complessità clinica e assistenziale a Isola convegno e tavola rotonda sull' attività motoria
Il IX convegno nazionale "Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae, complessità clinica e assistenziale" si è aperto giovedì 21 maggio con un programma di attività motorie all’aria aperta promosso da Ams-Fmsi Palermo, con il supporto del dott. Vittorio Virzì, condotto da istruttori specializzati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Scherma, “Fencing for All” sbarca nel mondo: il 27 marzo a Roma una tavola rotonda internazionale sull’inclusioneLa Federazione Italiana Scherma promuove con la FIE un incontro al Belstay Hotel Roma Aurelia per lanciare globalmente il progetto che mette insieme...
Un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra attività motoria e diverse abilitàProsegue il ciclo di incontri Sport è Inclusione, promossa dal comune di San Giovanni in Marignano e dal Distretto Socio-Sanitario di Riccione...
AIIAO accoglie con grande favore il riconoscimento normativo della figura dell’infermiere di ricerca clinica negli IRCCS, sancito dal Decreto Legislativo 31 marzo 2026, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2026. Si tratta di un passaggio importan facebook
Un nuovo modello per far fronte all’emergenza cronicità. Intervista a Salvatore Corrao (Arnas Civico Palermo)Al via oggi a Palermo il Convegno nazionale sulla Complessità Clinica e Assistenziale che si concentrerà sulla sfida della cronicità. Ne abbiamo parlato con Salvatore Corrao, professore associato ... quotidianosanita.it
Declino cognitivo: Al via campagna Gesti che tornano ad essere importanti. Tedeschi (Sin), riconoscere in Pnrr complessità assistenziale e di cura necessarieAl via Gesti che tornano ad essere importanti, la campagna per portare alla luce un’emergenza epidemiologica trascurata: il declino cognitivo che, spiega Gioacchino Tedeschi, presidente della ... agensir.it