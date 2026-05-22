Comicon Napoli | il nuovo fumetto taiwanese raccontato attraverso Sean Chuang Rimui Yumin e Kathy Lam

Al COMICON Napoli 2026, la partecipazione di autori taiwanesi ha attirato l’attenzione dei visitatori. La collaborazione tra Toshokan e Fumetti Taiwan ha portato in esposizione opere di Sean Chuang, Rimui Yumin e Kathy Lam, offrendo una panoramica sulla scena del fumetto proveniente dall’isola. Durante l’evento, gli autori hanno presentato i loro lavori e hanno incontrato il pubblico, contribuendo a diffondere la cultura del fumetto taiwanese in Italia.

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La presenza degli autori taiwanesi al COMICON Napoli 2026 ha rappresentato uno dei momenti più interessanti dell’edizione di quest’anno, grazie alla collaborazione tra Toshokan e Fumetti Taiwan. La round table in compagnia di Sean Chuang, Rimui Yumin e Kathy Lam ha offerto al pubblico italiano l’occasione di approfondire non solo le loro opere, ma anche lo stato di salute del fumetto taiwanese contemporaneo, oggi attraversato da una nuova fase di crescita culturale e creativa. Attraverso un viaggio tra memoria, morte, identità e rapporto con la società, i tre autori hanno mostrato come il fumetto taiwanese sia perfettamente in grado di raccontare storie intime, mantenendo però un forte legame con il contesto storico e culturale dell’isola. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Comicon Napoli: il nuovo fumetto taiwanese raccontato attraverso Sean Chuang, Rimui Yumin e Kathy Lam ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli Comicon 2026 – Intervista a Sio “Il fumetto non deve esser spiegato”Sono poche le personalità del mondo dei fumetti capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico, diventando dei punti di riferimento del settore. Leggi anche: Comicon Napoli 2026, la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del Fumetto Mercoledì l’ ç Napoli ospiterà la presentazione del fumetto à di Fiamma Luzzati e Marcella Onzo. Con loro, l'editore Thomas Gabison, Claudio Curcio, Presidente di COMICON, e il Prof. Jocelyn Fiorin x.com Corto Flegreo al COMICON Napoli 2026: cinema, fumetto e nuove opportunità per i giovani talenti dei Campi FlegreiPOZZUOLI – Corto Flegreo torna protagonista al COMICON Napoli 2026, uno degli eventi culturali più rilevanti in Italia dedicati a fumetto, cinema e creatività contemporanea. La presenza al festival co ... cronacaflegrea.it Comicon Napoli 2026, fumetti, mostre, concerti, anteprime ed incontri. Ecco il programmaTorna l'evento più atteso dalle nuove generazioni. La XXVI edizione sarà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare. mymovies.it