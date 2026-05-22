comedydeb con villa e non ve ne pentirete

Debora Villa torna in scena con ComedyDeb, uno spettacolo che promette di intrattenere il pubblico con il suo stile unico. Lo spettacolo affronta temi legati alla comicità e alla comicità femminile, portando sul palco battute e riflessioni. La performer, nota per la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, presenta un nuovo show in cui alterna momenti divertenti a osservazioni sulla realtà quotidiana. La serata si svolge in un teatro di grande capienza, con numerosi spettatori presenti.

Chi sta guardando chi? Interrogativo che spinge verso pensieri speculativi. Ma non spaventatevi: quando sul palco c’è Debora Villa l’orizzonte rimane molto (molto) comico. Niente fraintendimenti quindi. Anche se a immaginarsi protagonisti di un’isterica serie tv su sé stessi, si rischia effettivamente qualche dubbio esistenziale. Come si scopre nel nuovo " ComedyDeb ", solo domani al Teatro Leonardo. Mini tournée. Prima di tornare la prossima stagione. Un lavoro scritto insieme ad Andrea Sambucco e distribuito da Produzioni Timide. Con l’attrice milanese che abbandona momentaneamente le forme del puro monologo per provarsi in qualcosa di più articolato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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