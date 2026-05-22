Come sventare le truffe i cittadini incontrano i carabinieri

Nella sede dell’Aucer in Piazza Garibaldi a Monticiano si è tenuto un incontro pubblico con i carabinieri, dedicato alla sicurezza e alla prevenzione delle truffe. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini interessati a conoscere misure e comportamenti per evitare raggiri e frodi. Durante l’incontro sono stati condivisi consigli pratici e vengono illustrate alcune tecniche utilizzate dai malintenzionati. L’iniziativa ha coinvolto anche un confronto diretto tra le forze dell’ordine e i presenti.

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Si è svolto nella sede dell’Aucer in Piazza Garibaldi di Monticiano, un importante incontro pubblico dedicato alla sicurezza e alla prevenzione delle truffe. L’incontro ha visto la partecipazione del Comandante della locale Stazione Carabinieri, affiancato dai vertici dell’Aucer: il presidente, l’avvocato Leonardo Brogi, e la Responsabile territoriale di Siena, Rossana Mancini. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle capillari campagne di sensibilizzazione promosse dall’Arma dei Carabinieri e fortemente volute dalla Prefettura, con l’obiettivo di fornire alla popolazione gli strumenti necessari per difendersi dai malintenzionati. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come sventare le truffe, i cittadini incontrano i carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Barletta – Truffa ai danni di unanziana, presi due finti carabinieri Sullo stesso argomento Serino, Carabinieri incontrano i cittadini contro le truffe agli anzianiPrevenzione e informazione durante la messa alla Madonna delle Nevi: consigli pratici e invito a chiamare subito il 112 Gli incontri di prevenzione... I carabinieri di Caltagirone incontrano i cittadini per fornire consigli contro le truffeA Caltagirone, al termine della messa del sabato sera, i carabinieri della compagnia locale hanno incontrato i fedeli della parrocchia di San... Come sventare le truffe, i cittadini incontrano i carabinieriSi è svolto nella sede dell’Aucer in Piazza Garibaldi di Monticiano, un importante incontro pubblico dedicato alla sicurezza ... lanazione.it Come sventare le tante truffe insieme all’Arma dei CarabinieriLe tecniche delle truffe stanno diventando sempre più complesse, grazie anche all’utilizzo di software o dell’intelligenza artificiale, o subdole, facendo leva sul legame di fiducia o sull’affetto. Di ... lanazione.it