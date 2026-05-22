Stellantis ha annunciato piani di investimento per 60 miliardi di euro entro il 2030, con l’obiettivo di sviluppare 60 nuovi modelli. L’azienda intende adottare strategie per superare le difficoltà finanziarie e migliorare la propria posizione nel mercato automobilistico. I dettagli dei piani e le tempistiche sono ancora in fase di definizione, ma le intenzioni sono di rafforzare la produzione e innovare nel settore delle vetture elettriche. La società ha anche dichiarato di non voler ridurre l’occupazione durante questa fase di ristrutturazione.

Con 60 miliardi di euro di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli e la promessa di non chiudere nessuno stabilimento italiano Stellantis ha presentato il suo nuovo piano industriale, il primo da quando a guidare il gruppo automobilistico c’è Antonio Filosa, diventato amministratore delegato a metà del 2025 dopo l’uscita di Carlos Tavares. Il piano si chiama “Fastlane 2030” ed è stato illustrato nella sede statunitense del gruppo ad Auburn Hills, vicino a Detroit. La promessa più rilevante per l’Italia è che non verrà chiuso nessuno stabilimento. Stellantis è il quarto produttore di automobili al mondo, nato nel 2021 dalla fusione tra il gruppo italo-americano FCA – a sua volta nato dall’unione tra Fiat e l’americana Chrysler – e il gruppo francese PSA, che controllava i marchi Peugeot e Citroën, tra gli altri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come Stellantis proverà a uscire dalla crisi

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