Come ha fatto l' Ucraina a colpire il cuore degli 007 russi | la dottrina sul Middle Strike e i retroscena sul blitz

Nelle ultime ore, l’esercito ucraino ha condotto due attacchi mirati che hanno colpito obiettivi strategici, rivelando un’evoluzione nella pianificazione militare di Kiev. Questi attacchi non sono semplici azioni isolate, ma fanno parte di una strategia più articolata, che coinvolge nuove tecniche e approcci operativi. La capacità di colpire con precisione mira a indebolire le capacità di intelligence e comando dell’avversario, evidenziando un cambiamento nelle modalità di combattimento adottate dall’Ucraina in questa fase del conflitto.

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