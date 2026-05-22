Come ha fatto l' Ucraina a colpire il cuore degli 007 russi | la dottrina sul Middle Strike e i retroscena sul blitz
Nelle ultime ore, l’esercito ucraino ha condotto due attacchi mirati che hanno colpito obiettivi strategici, rivelando un’evoluzione nella pianificazione militare di Kiev. Questi attacchi non sono semplici azioni isolate, ma fanno parte di una strategia più articolata, che coinvolge nuove tecniche e approcci operativi. La capacità di colpire con precisione mira a indebolire le capacità di intelligence e comando dell’avversario, evidenziando un cambiamento nelle modalità di combattimento adottate dall’Ucraina in questa fase del conflitto.
L’esercito ucraino ha sferrato nelle ultime ore due attacchi di efficacia chirurgica che, più che raccontare un successo tattico isolato, svelano una precisa evoluzione della dottrina militare di Kiev. Il colpo più duro è stato messo a segno nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
L’ombra dell’Iran sul naufragio degli “007” sul Lago Maggiore: il Mossad smonta la tesi dell’incidente dovuto al meteoSpunta una clamorosa rivelazione nella vicenda del naufragio del battello “Goduria” di due anni fa, sul lago Maggiore.
Contattati dai russi sul deep web e pagati in crypto: condannati i due imprenditori 007Sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi due imprenditori brianzoli che si sarebbero messi a disposizione per una presunta...