Come funziona il servizio taxi a Bari? Parte il test del Comune sul gradimento dei cittadini

Il Comune di Bari ha avviato un sondaggio tra i cittadini per valutare il servizio di taxi nella città. L’indagine, realizzata dagli uffici di Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, prevede undici domande finalizzate a raccogliere opinioni sui servizi offerti dalla flotta di 180 veicoli disponibili. La rilevazione mira a comprendere il livello di soddisfazione tra gli utenti riguardo alle modalità di accesso, alla puntualità e alla qualità complessiva del trasporto. La raccolta dei dati si inserisce in un progetto di analisi del servizio pubblico di taxi.

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