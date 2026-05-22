Come funziona il servizio taxi a Bari? Parte il test del Comune sul gradimento dei cittadini

Da baritoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bari ha avviato un sondaggio tra i cittadini per valutare il servizio di taxi nella città. L’indagine, realizzata dagli uffici di Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, prevede undici domande finalizzate a raccogliere opinioni sui servizi offerti dalla flotta di 180 veicoli disponibili. La rilevazione mira a comprendere il livello di soddisfazione tra gli utenti riguardo alle modalità di accesso, alla puntualità e alla qualità complessiva del trasporto. La raccolta dei dati si inserisce in un progetto di analisi del servizio pubblico di taxi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’indagine, realizzata dagli uffici del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, si compone di 11 semplici domande finalizzate a rilevare il livello di gradimento degli utenti rispetto al servizio garantito dalla flotta cittadina, che attualmente conta 180 taxi. A partire dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The news that made us cry: Is Rachel's grandfather's illness so serious that he might leave us

Video The news that made us cry: Is Rachel's grandfather's illness so serious that he might leave us?

Sullo stesso argomento

Bilancio partecipativo del Comune di Bologna, sul piatto 3 milioni per il 2026: come funziona e quando i cittadini votano i progettiBologna, 13 marzo 2026 – "Riparte il bilancio partecipativo, uno strumento di democrazia diretta che il Comune utilizza dal 2017.

Leggi anche: Minimetrò, l'indagine sul gradimento premia il servizio: il 99% dei passeggeri si dichiara "soddisfatto"

bari come funziona il servizioAl via le iscrizioni per il trasporto scolastico 2026-2027 a Bari: come effettuarle (online e non solo)Il Comune di Bari ha avviato le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico relativo all'anno 2026-2027. La domanda dovrà essere effettuata dai genitori o dagli esercenti responsabilità genitor ... baritoday.it

Bari, al via il servizio di raccolta domiciliare di rifiuti sanitari per pazienti oncologici: ecco come funzionaIl servizio è rivolto ai pazienti per lo più oncologici residenti nel Comune di Bari sottoposti a terapie con sostanze radioattive ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web