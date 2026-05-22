Come cambia il prezzo di benzina e diesel senza il taglio accise | nuovo aumento

Da quifinanza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 19:00 si è riunito il Consiglio dei ministri per discutere il decreto carburanti quater. La principale decisione riguarda la proroga o meno del taglio sulle accise di benzina e diesel, misura introdotta recentemente. La riunione si è svolta in vista di eventuali variazioni sui prezzi dei carburanti, che potrebbero influenzare il costo alla pompa. L'esito della riunione determinerà se il governo manterrà o interromperà gli interventi sulle accise.

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Il Consiglio dei ministri è stato convocato oggi, venerdì 22 maggio alle ore 19:00, per varare il decreto carburanti quater,  con il quale il governo è chiamato a decidere se prorogare o meno il nuovo taglio sulle accise di benzina e diesel. Senza questo intervento, il rischio è che il prezzo dei carburanti torni a salire, con effetti immediati su famiglie, imprese e consumi. Quanto incide il taglio delle accise sui prezzi di benzina e diesel. L’attuale sconto fiscale, garantito dal decreto carburanti – già più volte prorogato e ora di nuovo in scadenza – garantisce un risparmio pari a: 6,1 centesimi al litro sulla benzina;. 24,4 centesimi al litro sul diesel (considerando anche l’effetto IVA). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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