Colleferro scritte minatorie sulla sede elettorale di Arcari Calamita | Condanniamo il gesto la campagna resti pulita
A Colleferro, sono state trovate scritte minatorie sulla sede elettorale di un candidato locale. L'episodio ha suscitato reazioni di condanna da parte di un rappresentante politico, che ha chiesto di mantenere la campagna elettorale pulita e rispettosa. La polizia sta verificando la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Questo episodio si aggiunge a un clima di crescente tensione durante la campagna elettorale nella zona.
La campagna elettorale si fa tesa a Colleferro, dove si registra un grave episodio di vandalismo a sfondo politico. Nel corso della notte, ignoti hanno preso di mira e imbrattato la sede del comitato elettorale di Stefano Arcari, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica “Colleferro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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