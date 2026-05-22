Colleferro scritte minatorie sulla sede elettorale di Arcari Calamita | Condanniamo il gesto la campagna resti pulita

A Colleferro, sono state trovate scritte minatorie sulla sede elettorale di un candidato locale. L'episodio ha suscitato reazioni di condanna da parte di un rappresentante politico, che ha chiesto di mantenere la campagna elettorale pulita e rispettosa. La polizia sta verificando la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Questo episodio si aggiunge a un clima di crescente tensione durante la campagna elettorale nella zona.

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