Ettore Prandini è stato nominato presidente dell’Associazione Italiana Allevatori, sostituendo il precedente incarico. La nomina segna un cambiamento nella guida dell’organizzazione, che rappresenta un settore chiave per l’economia del paese. Coldiretti Campania ha commentato la scelta, affermando che l’obiettivo è quello di indirizzare il settore verso una maggiore sostenibilità e redditività. La transizione si inserisce in un quadro di evoluzione delle politiche agricole e zootecniche italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti L’arrivo di Ettore Prandini al vertice dell’Associazione Italiana Allevatori apre nuovi scenari per questo settore fondamentale per l’economia italiana. Ne sono convinti il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e il presidente regionale Ettore Bellelli che sono stati fra i primi a salutare con entusiasmo la notizia dell’elezione: “Agli auguri di buon lavoro a Prandini, aggiungiamo quelli per il presidente dell’associazione allevatori Campania e Molise Davide Minicozzi, entrato nel direttivo nazionale, pronto a creare un filo diretto con gli allevatori della regione”. “Promuovere un pacchetto per i giovani Allevatori che integri: formazione, consulenza, accesso al credito, innovazione e successione aziendale sono fra i nodi strategici del programma del presidente Prandini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coldiretti Campania: “Con Prandini l’Associazione Italiana Allevatori guarda al futuro fra sostenibilità e redditività”

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