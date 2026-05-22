Cocaina sequestrata a Formia | Sottratto un grosso carico al mercato estivo della droga sul litorale | IL VIDEO

Nella città di Formia, le forze di polizia hanno sequestrato circa 18 chili di cocaina in un'operazione che ha coinvolto la guardia di finanza del gruppo locale. Il blitz ha portato al fermo di alcuni soggetti e al sequestro di un ingente quantitativo di droga, considerato di rilievo per le attività di contrasto al traffico illecito. L'intervento si inserisce in un'azione volta a interrompere la distribuzione di sostanze stupefacenti sul litorale durante il periodo estivo.

“Un'operazione importante quella condotta dalla guardia di finanza del gruppo di Formia, perché ha avuto ad oggetto il sequestro di circa 18 chili di cocaina, un quantitativo significativo”. E' quanto ha sottolineato il procuratore di Cassino Carlo Fucci, nel corso di una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

05/01/26 Maxi sequestro di cocaina al Lisert: oltre 110 chili intercettati dalla Guardia di Finanza

Sullo stesso argomento

Cocaina rosa, mdma e ketamina: carico di droga da 1,5 milioni di euro scoperto dai finanzieri | VIDEO e FOTOOperazione delle fiamme gialle di Tarquinia in cooperazione con il comando di Roma ha portato alla scoperta del traffico tra Roma, Castel Madama e...

Scampia, Napoli: blitz contro la droga, sequestrata cocaina e un arresto effettuato.Scampia, Napoli: blitz contro la droga, sequestrata cocaina e un arresto effettuato.

Cocaina sequestrata a Formia: Sottratto un grosso carico al mercato estivo della droga sul litorale | IL VIDEOUn'operazione importante quella condotta dalla guardia di finanza del gruppo di Formia, perché ha avuto ad oggetto il sequestro di circa 18 chili di cocaina, un quantitativo significativo. E' quanto ... latinatoday.it

GDF ferma corriere della droga: sequestrati 17,5 kg di cocaina nascosti in un doppio fondoLa cittadina partenopea arrestata e trasferita a Rebibbia. Lo stupefacente valeva oltre 2 milioni di euro sul mercato. Il GIP convalida l'arresto e dispone la custodia in carcere ... latinaoggi.eu