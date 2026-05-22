Londra ha accolto la quindicesima edizione della Clerkenwell Design Week, un evento indipendente dedicato al design che si svolge nel quartiere omonimo, considerato il centro creativo della città. La manifestazione ha visto la partecipazione di aziende italiane che hanno presentato prodotti e soluzioni nel settore. La fiera si svolge in diverse location del quartiere, attirando professionisti e appassionati provenienti da vari paesi. La presenza di espositori italiani ha contribuito a mettere in mostra il Made in Italy nel campo del design.

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Londra ha ospitato la 15^ edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito, che si svolge nell'omonimo quartiere, cuore creativo della capitale. In pochi anni, la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento internazionale per professionisti e operatori del settore alla ricerca di ispirazione, innovazione e nuove tendenze. L'ultima edizione ha coinvolto 160 showroom, oltre 350 espositori e più di 37.000 visitatori. Anche quest'anno, Agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani, suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici e realizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all'arredo e all'interior design Made in Italy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Clerkenwell Design Week, il Made in Italy protagonista a Londra

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