Claudia Danelon è la nuova Procuratrice capo di Trento

Claudia Danelon è stata nominata Procuratrice capo della Repubblica a Trento. La nomina è stata approvata dal Consiglio superiore della magistratura con 15 voti favorevoli, superando di due preferenze la candidata di Milano. Durante la seduta, sono stati registrati anche tre astenuti. La decisione del Csm sancisce ufficialmente il passaggio di responsabilità alla nuova figura di vertice dell’ufficio giudiziario locale.

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