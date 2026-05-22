Claudia Danelon è la nuova Procuratrice capo di Trento
Claudia Danelon è stata nominata Procuratrice capo della Repubblica a Trento. La nomina è stata approvata dal Consiglio superiore della magistratura con 15 voti favorevoli, superando di due preferenze la candidata di Milano. Durante la seduta, sono stati registrati anche tre astenuti. La decisione del Csm sancisce ufficialmente il passaggio di responsabilità alla nuova figura di vertice dell’ufficio giudiziario locale.
Claudia Danelon sarà la nuova Procuratrice capo della Repubblica in quel di Trento. Decisivo il voto del Csm, che l’ha eletta con 15 voti a favore, due in più della Pm di Milano Alessandra Cerretti; tre, invece, gli astenuti. Prende il posto lasciato vacante da Sandro Raimondi.Chi èFriulana. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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