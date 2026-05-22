Cittadinanza e responsabilità Il progetto Pcto degli studenti del Fantoni con Palazzo Frizzoni

Giovedì 21 maggio si è concluso l’incontro al Centro Famiglia del Comune di Bergamo, che ha segnato la conclusione del progetto Pcto coinvolgendo gli studenti del Fantoni e Palazzo Frizzoni. L’attività ha visto la partecipazione di studenti e amministratori, con momenti di confronto e presentazioni legate alle tematiche di cittadinanza e responsabilità. Durante l’evento sono stati condivisi i risultati delle esperienze svolte e sono state illustrate le finalità del percorso educativo.

Bergamo. Con un incontro a Centro Famiglia del Comune di Bergamo, giovedì 21 maggio si è concluso il percorso formativo dedicato alla cittadinanza digitale, all’uso consapevole delle tecnologie e alla sensibilizzazione delle famiglie sui rischi e sulle opportunità del mondo digitale realizzato dagli studenti della Scuola d’Arte Andrea Fantoni in collaborazione con il Comune di Bergamo. Per la scuola si è trattato dell’attività didattica realizzata nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), che ha coinvolto studenti e studentesse in un’esperienza di apprendimento concreta e orientata all’attualità. Il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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