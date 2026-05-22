Città Fiera premia la tua Classe | 2,25 milioni donati alle scuole in 12 edizioni

La dodicesima edizione di “Città Fiera premia la tua Classe” si è conclusa giovedì 21 maggio con una cerimonia di premiazione. Durante l'evento sono stati consegnati riconoscimenti a 40 classi vincitrici provenienti da oltre 210 scuole della regione Friuli-Venezia Giulia. In totale, in dodici edizioni, sono stati donati circa 2,25 milioni di euro a scuole della zona. La manifestazione si svolge ogni anno e premia le classi che partecipano al concorso.

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