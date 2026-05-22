Città della Scienza sabato 23 e domenica 24 maggio | Colora la tua tavola!

Da 2anews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, Città della Scienza organizza un evento dedicato alla promozione di un’alimentazione sana. L’iniziativa prevede attività rivolte a incoraggiare il consumo di frutta e verdura, con l’obiettivo di favorire abitudini alimentari equilibrate. Durante il weekend, vengono proposte diverse attività che coinvolgono i partecipanti, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza di una dieta variata e salutare. L’evento si svolge presso la struttura cittadina, con accesso aperto al pubblico.

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Città della Scienza propone un weekend all’insegna del mangiar sano con attività che hanno l’obiettivo di incoraggiare al consumo di frutta e verdura e sostenere nella conquista di abitudini alimentari sane. Le attività proposte promuovono anche l’importanza di scegliere prodotti di stagione e a km zero, per riscoprire il legame con il territorio, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare una filiera alimentare più sostenibile, contrastando e prevenendo allo stesso tempo gli sprechi alimentari. Laboratori interattivi, cacce al tesoro e spettacoli scientifici saranno offerti a tutti i visitatori del Science Centre di Città della Scienza per un weekend all’insegna di un “sano” divertimento. 🔗 Leggi su 2anews.it

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