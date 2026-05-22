Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, Città della Scienza organizza un evento dedicato alla promozione di un’alimentazione sana. L’iniziativa prevede attività rivolte a incoraggiare il consumo di frutta e verdura, con l’obiettivo di favorire abitudini alimentari equilibrate. Durante il weekend, vengono proposte diverse attività che coinvolgono i partecipanti, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza di una dieta variata e salutare. L’evento si svolge presso la struttura cittadina, con accesso aperto al pubblico.

Città della Scienza propone un weekend all’insegna del mangiar sano con attività che hanno l’obiettivo di incoraggiare al consumo di frutta e verdura e sostenere nella conquista di abitudini alimentari sane. Le attività proposte promuovono anche l’importanza di scegliere prodotti di stagione e a km zero, per riscoprire il legame con il territorio, ridurre l’impatto ambientale e valorizzare una filiera alimentare più sostenibile, contrastando e prevenendo allo stesso tempo gli sprechi alimentari. Laboratori interattivi, cacce al tesoro e spettacoli scientifici saranno offerti a tutti i visitatori del Science Centre di Città della Scienza per un weekend all’insegna di un “sano” divertimento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, sabato 23 e domenica 24 maggio: Colora la tua tavola!

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