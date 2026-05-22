Ciclismo Prima vittoria stagionale di Ethica Zero24 A Monte Urano il trionfo di Alessandro Pazzaglini

La formazione chiaravallese Ethica Zero24 Cycling Team Ecotek ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale a Monte Urano. La vittoria è stata conquistata da Alessandro Pazzaglini, che ha concluso la gara davanti agli altri concorrenti. La corsa si è svolta nel centro abitato e ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti provenienti da diverse zone. L’atleta ha tagliato il traguardo in prima posizione, portando a casa il risultato positivo per la squadra.

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E’ arrivata la prima vittoria stagionale per la formazione chiaravallese dell’ Ethica Zero24 Cycling Team Ecotek. A Monte Urano, nella seconda edizione del Trofeo Romanelli Tommaso – Memorial Luca Romanelli per Allievi vittoria di Alessandro Pazzaglini, atleta al primo anno di categoria, autore di una prova di grande carattere e maturità. Un successo in solitario con un attacco a circa sette km dall’arrivo mostrando coraggio, lucidità e capacità di leggere la corsa nel momento decisivo. Pazzaglini ha volato i sessanta chilometri del tracciato a oltre 42 kmh. Ottima la prestazione della squadra che ha piazzato altri due atleti nei primi sette. Terzo posto per Giulio Vitali (d’argento invece si è piazzato Andrea Fiacco del Team Coratti), settimo Alessandro Senesi per una competizione che ha visto alla partenza 82 allievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo Prima vittoria stagionale di Ethica Zero24. A Monte Urano il trionfo di Alessandro Pazzaglini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ciclismo: brillante vittoria del pugliese in provincia di Cremona. Polisportiva Monsummanese, bis stagionale. Dopo Biancu, arriva il successo di VaglioBis stagionale in fatto di vittorie per la Polisportiva Monsummanese nella categoria juniores. Ciclismo, prima vittoria di Stefanelli tra gli Under 23San Miniato (Pisa), 4 aprile 2026 – Nella gara élite-under 23 di “Pasqualando” il più forte in volata nel drappello dei 14 corridori che si sono... Noemi Rüegg vince la prima tappa della Vuelta Femenina e centra la sua seconda vittoria stagionale. La 25enne svizzera ha avuto la meglio sulla belga Kopecky e sulla tedesca Koch Decisiva una caduta che ha spezzato il gruppo negli ultimi 10 km, portan x.com [Luke Edwards] ESCLUSIVA: il Newcastle continua a credere in Woltemade da 64 milioni di sterline nonostante le difficoltà nella prima stagione. Eddie Howe sostiene che l'attaccante prospererà nella seconda campagna dopo essersi acclimatato alle difficoltà reddit Baku-Khankendi 2026, arriva la prima vittoria da professionista per Marco Manenti!Marco Manenti vince la quarta tappa della Baku-Khankendi 2026. Il portacolori della Bardiani CSF ... msn.com Ciclismo. Bardiani: primo hurrà stagionale. Rojas ha vinto il titolo cilenoIl team reggiano Bardiani-CSF 7 Saber conquista la prima vittoria della stagione 2026 grazie a Vicente Rojas (nella foto), che a Pichidegua ha vinto il campionato nazionale cileno su strada. Il ... ilrestodelcarlino.it