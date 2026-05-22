Ci criticano per il prezzo dei nostri tortellini 59 euro al chilo? Facciamo un po’ di conti per darvi un’idea… Se volete quelli fatti a macchina nessuno ve lo vieta | parla Ianiri titolare de La Sfoglina Bio

Un video pubblicato su Instagram ha portato a una discussione virale sui prezzi dei tortellini, con alcuni utenti che hanno criticato il costo di 59 euro al chilo. Il titolare di un negozio di prodotti biologici ha risposto offrendo una spiegazione, invitando a fare i conti per capire meglio il prezzo e aggiungendo che, se si preferiscono quelli prodotti a macchina, non ci sono restrizioni. La conversazione ha attirato l’attenzione di molti online, rendendo il tema dei costi alimentari molto dibattuto in rete.

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Un video su Instagram è bastato a far diventare virale una discussione sui prezzi dei tortellini. Al centro della polemica ci sono i tortellini di Claudio Ianiri, titolare del pastificio bolognese La Sfoglina Bio, venduti a 59 euro al chilo e finiti sotto accusa per il costo considerato da molti troppo elevato. Il video nasce proprio come risposta alle critiche online e in poche ore raccoglie centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nel reel, Ianiri affronta la questione in modo diretto e senza filtri: “Abbiamo avuto diversi commenti che ci criticano sul prezzo: 50 € al chilo per i tortellini. Intanto non sono 50 €, ma son 59 €, se vogliamo essere precisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci criticano per il prezzo dei nostri tortellini, 59 euro al chilo? Facciamo un po’ di conti per darvi un’idea… Se volete quelli fatti a macchina nessuno ve lo vieta”: parla Ianiri, titolare de La Sfoglina Bio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tortellini a 59 euro al chilo, è polemica contro Claudio Ianiri: “È il prezzo della qualità artigianale”Claudio Ianiri, titolare de La Sfoglina Bio, è finito al centro delle polemiche per i suoi tortellini venduti a 59 euro al chilo. Se ve lo stavate chiedendo, Bridgerton 4 parla di amiciziaPer decenni la cultura pop ha funzionato come una gigantesca macchina di addestramento sentimentale.