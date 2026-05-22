La Guardia di finanza di Ravenna ha concluso un’operazione chiamata “Tutto chiaro” contro la pirateria audiovisiva, che ha portato a oltre 100 perquisizioni e sequestri tra Italia, Francia e Germania. L’indagine ha coinvolto migliaia di soggetti e ha portato alla chiusura di un’app chiamata “Cinemagoal”, che permetteva lo streaming illegale di film e partite. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alla distribuzione non autorizzata di contenuti protetti da diritti d’autore.

AGI - Maxi operazione della Guardia di finanza di Ravenna (denominata " Tutto chiaro ") contro la pirateria audiovisiva: oltre 100 perquisizioni e sequestri in Italia, Francia e Germania e migliaia di soggetti coinvolti. Nel mirino degli investigatori, una tecnologia innovativa, mai scoperta prima, che grazie ad una applicazione (" Cinemagoal ") installata sui propri device consentiva ai 'clienti' di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento di Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify. Criptovalute e danni milionari: le sanzioni per gli utenti. Un sistema sofisticato che inibiva la tracciabilità dei pagamenti degli 'abbonamenti' clandestini - dai 40 ai 130 euro l'anno, secondo il 'pacchetto' scelto - perché effettuati in criptovalute. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chiusa l'app "Cinemagoal": scoperto streming pirata per film e partite

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