Chic grill alle terme a Montegrotto | serata adults-only con sax live e grigliata

A Montegrotto, presso il centro termale Mioni Luxury Swim & Spa, si terrà una serata dedicata agli adulti chiamata Chic Grill. L’evento prevede un’esperienza di benessere nelle terme, accompagnata da musica dal vivo suonata con il sax e da una grigliata. La serata si svolgerà nel fine settimana del 1 giugno e si rivolge a un pubblico adulto in cerca di un momento di relax e divertimento. La proposta combina atmosfera termale, musica e gastronomia in un’unica occasione.

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