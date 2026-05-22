Chiara Ferragni gli auguri speciali a José Hernandez | la sorpresa a mezzanotte

Chiara Ferragni ha celebrato il compleanno del suo compagno, José Hernandez, con una sorpresa a mezzanotte. La fashion influencer ha condiviso sui social alcuni momenti della festa, senza rivelare dettagli specifici sulla sorpresa. La giornata è stata dedicata ai festeggiamenti e agli auguri per José Hernandez, che ha ricevuto attenzione sui profili social di Chiara Ferragni. La coppia ha trascorso il giorno in compagnia di amici e familiari, secondo quanto riferito da alcune fonti.

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È un giorno speciale per Chiara Ferragni, che ha festeggiato il compleanno del compagno José Hernandez. L’imprenditrice digitale, che non ha mai fatto un annuncio in grande stile riguardo la sua nuova relazione, ha voluto dedicare all’uomo che le ha fatto tornare il sorriso alcune storie su Instagram. Chiara Ferragni, la sorpresa per il compleanno del compagno José Hernandez. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Ferragni e José Hernandez: la dimostrazione? Le ultime storie condivise su Instagram dall’imprenditrice digitale, che ha mostrato il compagno spegnere le candeline per il suo compleanno. L’influencer ha organizzato una bella sorpresa al nuovo fidanzato, proprio allo scoccare della mezzanotte, facendogli trovare una torta (che poi hanno mangiato insieme). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni, gli auguri speciali a José Hernandez: la sorpresa a mezzanotte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chiara Ferragni e José Hernandez: la prima foto ufficiale della coppiaChiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con José Hernandez, pubblicando la prima foto insieme sui social. Chiara Ferragni: la prima foto insieme a Josè Hernandez per i suoi 39 anniLa prima foto ufficiale di coppia tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez è arrivata in un’occasione speciale: il 39esimo compleanno dell'imprenditrice... Chiara Ferragni, auguri speciali a José Hernandez #chiaraferragni tgcom24.mediaset.it/people/chiara-… x.com Chiara Ferragni, gli auguri speciali a José Hernandez: la sorpresa a mezzanotteÈ un giorno speciale per Chiara Ferragni, che ha festeggiato il compleanno del compagno José Hernandez. L’imprenditrice digitale, che non ha mai fatto un annuncio in grande stile riguardo la sua nuova ... dilei.it Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez: Buon compleanno bellissimo colombianoContinua la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez e l'imprenditrice ha ufficializzato la relazione pubblicando sui suoi profili social contenuti che la ritraggono insieme al fidanzato. I ... fanpage.it