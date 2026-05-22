Chiara Ferragni festeggia il fidanzato | il video che racconta la gioia della coppia

Chiara Ferragni ha condiviso un video su Instagram che mostra un momento di festa con il suo fidanzato, Josè Hernandez. La foto che lo ritrae è stata pubblicata in un post dedicato al suo compleanno, ma questa volta la storia si concentra esclusivamente su di lui. La scelta di dedicare un video a Hernandez indica un particolare interesse nel celebrare pubblicamente la loro relazione. La clip mostra un momento di allegria condiviso tra i due durante l’evento.

Se la prima foto insieme era stata inserita nella carrellata di quelle che raccontavano la sua festa di compleanno, stavolta un solo video punta tutta l'attenzione su di lui, Josè Hernandez, come suo fidanzato ufficiale: Chiara Ferragni ha scelto, infatti, di dedicare una storia Instagram di. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHIARA FERRAGNI HA UN NUOVO FIDANZATO: È UN GIOVANE MANAGER CUBANO

Sullo stesso argomento

Chiara Ferragni e José: la nuova coppia che unisce modaLa vita privata di Chiara Ferragni si apre a un nuovo capitolo sentimentale con José Hernandez, un manager colombiano che ha scelto l’Italia per la...

Chiara Ferragni e José Hernandez: la prima foto ufficiale della coppiaChiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con José Hernandez, pubblicando la prima foto insieme sui social.

#ChiaraFerragni ha festeggiato il compleanno di Josè Hernandez con una sorpresa notturna in casa. L’influencer ha condiviso sui social una dedica in spagnolo e un momento intimo con torta e candeline. x.com

Chiara Ferragni, gli auguri speciali per il fidanzato Josè Hernandez: Buon compleanno bellissimo colombiano!Tanti auguri all'imprenditore colombiano che sembra aver conquistato definitvamente il cuore di Chiara Ferragni. Josè Hernandez festeggia oggi, venerdì 22 maggio, il ... leggo.it

Fedez festeggia dedica il disco d'oro a Giulia Honegger: Mi hai riportato serenità reddit

Chiara Ferragni compie 39 anni: il dettaglio curioso sulla torta e il misterioso regaloChiara Ferragni festeggia 39 anni tra famiglia, figli e amici. Sulla torta compare il numero 29 e spunta un misterioso regalo. rumors.it