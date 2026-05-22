Chi sono e cosa fanno i focolarini di Arezzo

Nel 1943, a Trento, durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, una giovane mistica decise di rifugiarsi con alcune compagne. In quel periodo di difficoltà, comprese che tutto ciò che è materiale nel mondo può essere distrutto. Questa consapevolezza portò a una vita dedicata alla spiritualità e alla solidarietà. I focolarini di Arezzo sono membri di un movimento religioso nato da queste esperienze, impegnati in attività di aid e promozione di valori di pace e collaborazione tra le persone.

Era il 1943 quando a Trento una giovane mistica, Chiara Lubich (19202008), nei rifugi assieme ad altre compagne per salvarsi dai bombardamenti bellici in corso, comprese che ogni cosa materiale di questo mondo è destinata a crollare. Il 7 dicembre di quell’anno entrò nella chiesa dei Cappuccini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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