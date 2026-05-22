Chi è Vera Elle la 32enne fidanzata di Artem Tkachuk di Mare Fuori

Vera Elle, 32 anni, è originaria di Napoli e da circa un anno risiede a Milano. È la fidanzata di Artem Tkachuk, attore conosciuto principalmente per il ruolo nella serie televisiva Mare Fuori. La coppia è apparsa pubblicamente insieme, ma non ci sono dettagli aggiuntivi sulla loro relazione o attività professionali di Vera Elle. La sua presenza è stata segnalata principalmente in relazione alla notorietà del compagno nel mondo dello spettacolo.

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