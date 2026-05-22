Chi arriva ultimo in Premier guadagna più del premio Scudetto dell'Inter | come funziona il paracadute
Il premio previsto dalla Serie a per la vittoria dello Scudetto non è nulla a confronto del "paracadute" previsto dalla Premier per le squadre retrocesse nella Serie B inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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C’è chi prende posto al tavolo appena può e chi arriva all’ultimo minuto prima di tornare al lavoro. La cucina intanto continua ad andare. Con piatti che cambiano ogni giorno e una proposta vegana costruita con attenzione. 345.4419347 facebook