Chi arriva ultimo in Premier guadagna più del premio Scudetto dell'Inter | come funziona il paracadute

Il premio previsto dalla Serie a per la vittoria dello Scudetto non è nulla a confronto del "paracadute" previsto dalla Premier per le squadre retrocesse nella Serie B inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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