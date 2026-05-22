Che ne sanno i ragazzi? Fondazione Cariparma ce lo racconta nel suo primo vodcast

La Fondazione Cariparma ha avviato un nuovo progetto, un primo vodcast dedicato ai giovani. Nel corso delle puntate, alcuni ragazzi hanno condiviso le loro esperienze e percezioni riguardo alla vita nel territorio. Con microfoni, telecamere e cuffie, hanno raccontato storie e opinioni che riguardano la loro generazione e il contesto in cui vivono. Il format permette di ascoltare direttamente le voci dei giovani, senza filtri o mediazioni.

Hanno acceso microfoni, telecamere, cuffie e idee, trasformandoli in un racconto autentico del territorio e della loro generazione. Così nasce “Che ne sanno i ragazzi”, la prima vodcast serie di Fondazione Cariparma: un progetto che ha trasformato 22 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Che ne sanno i ragazzi | Trailer

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