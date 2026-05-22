Chanel Totti ha partecipato per la prima volta a un evento a Cannes, calandosi in un ruolo da protagonista nel suo primo red carpet da diva. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sfilato lungo la croisette francese, mostrando un look inedito rispetto alle apparizioni precedenti. Prima di questa occasione, aveva già ottenuto visibilità partecipando a programmi televisivi come Pechino Express. La sua presenza a Cannes ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di moda.

Dalle strade polverose dell'Asia ai riflettori della Croisette: la trasformazione di Chanel Totti è ormai completa. A distanza di una sola settimana dal trionfo a Pechino Express in coppia con l'amico Filippo Laurino, la neo diciannovenne figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto il suo attesissimo debutto sul red carpet del Festival di Cannes 2026. Invitata in veste di ambassador da un brand di cosmetici, la giovane ha sfilato con disinvoltura ed eleganza prima della proiezione del film La bataille De Gaulle: L’age de fer di Antonin Baudry. Sebbene la sua presenza si sia inserita con discrezione nel consueto e caotico flusso di star internazionali, Chanel è riuscita a catturare l'attenzione dei presenti, dimostrando un'attitudine da diva navigata che ha spazzato via i vecchi look audaci del passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti conquista Cannes: dal trionfo a Pechino Express al primo red carpet da diva

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