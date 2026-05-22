Champions per la Roma | gli ex dicono che Dybala è la chiave

La Roma si prepara ad affrontare le sfide della prossima stagione di Champions League, con l’attenzione puntata su Paulo Dybala, considerato un elemento fondamentale dalla squadra e dagli ex calciatori. La sua condizione fisica viene spesso messa in discussione, sollevando domande su come possa contribuire in modo continuo. Oltre a Dybala, sono stati menzionati alcuni giocatori come motori della squadra, ma le loro identità e ruoli specifici non sono stati resi noti. La squadra si concentra sulle strategie per mantenere la competitività nel massimo torneo continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui