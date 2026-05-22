Champions per la Roma | gli ex dicono che Dybala è la chiave
La Roma si prepara ad affrontare le sfide della prossima stagione di Champions League, con l’attenzione puntata su Paulo Dybala, considerato un elemento fondamentale dalla squadra e dagli ex calciatori. La sua condizione fisica viene spesso messa in discussione, sollevando domande su come possa contribuire in modo continuo. Oltre a Dybala, sono stati menzionati alcuni giocatori come motori della squadra, ma le loro identità e ruoli specifici non sono stati resi noti. La squadra si concentra sulle strategie per mantenere la competitività nel massimo torneo continentale.
? Domande chiave Come può Dybala garantire la Champions nonostante le fragilità fisiche?. Chi sono i giocatori indicati come motori della squadra attuale?. Quanto incasserebbero i Friedkin con la qualificazione alla massima competizione?. Perché il sistema di Gasperini richiede esterni capaci di saltare l'uomo?.? In Breve Qualificazione Champions garantirebbe oltre 40 milioni di euro alla proprietà Friedkin.. Perotti indica Svilar, Cristante, Pellegrini, Mancini, Ndika e Malen come motori della squadra.. Cerci sottolinea l'importanza tattica degli esterni d'attacco nel sistema di Gasperini.. La sfida decisiva per il ritorno in Europa si giocherà a Verona domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dybala ama la Roma, la Roma ama Dybala.
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