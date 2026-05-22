Champions chi si qualifica tra Milan Roma Como e Juve? Le 81 combinazioni e la classifica avulsa

A novanta minuti dalla fine della stagione di Serie A, si delineano ancora diverse possibilità per le squadre di qualificarsi alla prossima Champions League. Tra Milan, Roma, Como e Juventus, vengono calcolate 81 combinazioni possibili per la posizione finale in classifica. La classifica avulsa viene utilizzata per determinare le posizioni in caso di parità di punti, mentre le partite rimanenti influenzano direttamente le chance di ogni squadra di ottenere uno dei quattro posti disponibili.

(Adnkronos) – A novanta minuti dalla conclusione della Serie A, la corsa alla Champions League è ancora tutta da decidere: Milan, Roma, Como e Juve si contendono gli ultimi due posti disponibili per la prossima edizione della massima competizione europea per club, dopo che pochi giorni fa il Napoli ha conquistato matematicamente la qualificazione. Tutto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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corsa champions: chi si qualifica

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