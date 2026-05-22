Cesare De Stefano premiato a Madrid per Leadership & Innovation al Best CEO Awards di Madrid

Recentemente, a Madrid si è svolta la cerimonia di premiazione del Best CEO Awards 2026, durante la quale è stato assegnato il riconoscimento “Leadership & Innovation”. Tra i premiati figura un dirigente di un’azienda con sede in Italia, riconosciuto per aver dimostrato capacità di sviluppo e forte identità industriale nel corso degli anni. La premiazione ha attirato l’attenzione sul suo percorso imprenditoriale, caratterizzato da una visione strategica e da risultati concreti nel settore industriale.

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Modena - Il premio “Leadership & Innovation” ricevuto pochi giorni fa da Cesare De Stefano al Best CEO Awards 2026 di Madrid, accende i riflettori su un percorso imprenditoriale costruito negli anni con visione, capacità di sviluppo e forte identità industriale. Il riconoscimento è arrivato durante una delle più importanti serate internazionali dedicate alla leadership d'impresa del circuito business, tra i nomi e le realtà presenti nella manifestazione figurano anche rappresentanti di aziende di primo piano del panorama internazionale, da Gabriele Burgio di Alpitour a gruppi come Iberia e Faber-Castell, elemento che contribuisce a restituire con immediatezza il livello dell'appuntamento madrileno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cesare De Stefano premiato a Madrid per Leadership & Innovation al Best CEO Awards di Madrid ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giuseppe Fisicaro alla conquista del mercato internazionale: a Madrid consegue il Best CEO Awards 2026MADRID – Giuseppe Fisicaro, fondatore della società di publishing e consulenza artistica Digital Noises, ha ricevuto il prestigioso Best CEO Awards... Leggi anche: Stefano Cantino promosso al ruolo di co-Ceo da Dolce&Gabbana Cesare De Stefano premiato a Madrid per Leadership & Innovation al Best CEO Awards di Madrid x.com Alessandro Cecchi Paone guida Intelligenza Alimentare Podcast e con Cesare De Stefano prende forma il dialogo su tutte le intelligenzeIl debutto del nuovo video podcast dedicato al tema delle molteplici forme di intelligenza apre un confronto originale tra alimentazione, innovazione, cultura e futuro. Alessandro Cecchi Paone firma ... ilgiornale.it