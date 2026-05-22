Miguel Tendillo, nato nel 1961 a Moncada, ha segnato un gol contro il Real Madrid nella stagione 1982-83 che è rimasto nella memoria di molti tifosi. Quel goal aveva contribuito a evitare la retrocessione per il Valencia, che poi perse il campionato all'ultima giornata a favore dell’Athletic. Ora, il club cerca di ottenere un altro successo in Europa, puntando alla qualificazione per la Conference League, mentre si tenta di migliorare le sorti sportive dopo un passato segnato da momenti importanti.

2026-05-22 00:57:00 Calcio spagnolo: A Miguel Tendillo ( Moncada Valencia, 1961) glielo aveva già ricordato quel gol contro il Real Madrid quello nel Stagione 1982-83 Ha salvato il Valencia dalla retrocessione e ha ceduto il campionato all’Athletic nell’ultima giornata. E immagina che, se la squadra non avesse vinto a San Sebastián alla 37a giornata, le richieste di interviste per Confronta quel momento con quello attuale. Ma la situazione del Valencia è cambiata con il Bellissimo gol di Javi Guerra in Anoeta porta il punteggio sul 3-4 e permette alla squadra di Corberan è matematicamente salvato e lo è ancora opzioni matematiche qualificarsi per il Lega conferita COME settimo classificato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cercano un altro gol da Tendillo… ma il ritorno in Europa: “Almeno adesso il Valencia può aspirare alla Conference”

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