Ceramica di Castelli | la sfida IGP per proteggere l’eccellenza locale

La ceramica di Castelli sta affrontando una nuova fase con l’obiettivo di ottenere la certificazione IGP, un marchio che può tutelare le produzioni tradizionali e rafforzare il riconoscimento sul mercato. Per ottenere questa designazione, è necessario redigere un disciplinare tecnico che definisca i criteri di produzione, mantenendo le tecniche tradizionali e le caratteristiche distintive. La richiesta coinvolge diversi attori locali, che si confrontano sulle modalità per proteggere l’autenticità delle creazioni e valorizzare l’eccellenza artigianale.

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? Domande chiave Come influirà il marchio IGP sul valore economico dei prodotti locali?. Chi scriverà il disciplinare tecnico per proteggere la produzione tradizionale?. Come cambieranno gli spazi della Mostra mercato secondo Lorenzo Di Stefano?. Quali progetti attendono i residenti di Befaro e Le Casette?.? In Breve Lorenzo Di Stefano propone percorsi esperienziali e apertura a ceramisti di altre città.. Progetto museo e collaborazione con Liceo Artistico Grue per preservare saperi storici.. Incontri con residenti di Befaro e Le Casette per recuperare spazi pubblici comuni.. Elezioni previste per i giorni 24 e 25 maggio per la lista Castelli Futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceramica di Castelli: la sfida IGP per proteggere l’eccellenza locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Igp, la ceramica vietrese al parlamento europeo con CNA SalernoLa tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane arriva al centro del dibattito europeo. IGP Ceramica di Vietri: sinergia tra CNA, Comune e RegioneTempo di lettura: 2 minuti“Il percorso è tracciato: sinergia tra CNA, Comune e Regione «Si sta realizzando un vero e proprio modello di riferimento”. Quali giocattoli educativi valgono veramente la pena di essere comprati? reddit A Este Buongiorno Ceramica!, la grande festa diffusa della ceramica artistica e artigianaleTorna anche quest’anno a Este Buongiorno Ceramica!, la grande festa diffusa della ceramica artistica e artigianale italiana promossa da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, che coinvol ... padovaoggi.it Ceramiche di Castelli verso l'indicazione geograficaCeramiche di Castelli, oreficeria e selleria: c’è anche l’Abruzzo, con tre produzioni d’eccellenza, tra i protagonisti del percorso di valorizzazione delle eccellenze manifatturiere italiane. In ... rainews.it