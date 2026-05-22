Centrosinistra e associazioni mobilitati per dire ‘no’ alla marcia sulla remigrazione a Roma | Si tratta di una proposta razzista e xenofoba

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Centrosinistra, insieme a diverse associazioni e sindacati, si sono uniti in una mobilitazione per opporsi a una manifestazione prevista per il 13 giugno a Roma, denominata “marcia sulla remigrazione”. Le organizzazioni hanno espresso pubblicamente la loro richiesta alle autorità di vietare l’evento, definendolo un atto razzista e xenofobo. Lo slogan “No alla nuova marcia su Roma” accompagna la campagna di protesta, che mira a contrastare questa iniziativa considerata discriminatoria.

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“No alla nuova marcia su Roma”. Con questo slogan associazioni, sindacati e partiti di centrosinistra chiedono alle istituzioni di vietare la manifestazione nazionale sulla cosiddetta “remigrazione” annunciata per il prossimo 13 giugno nella Capitale. Un corteo promosso dal comitato “Remigrazione e riconquista”, dietro cui ci sono gruppi dell’estrema destra come CasaPound, il Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani, che da mesi portano avanti una campagna apertamente xenofoba contro le persone migranti, rilanciando slogan e immaginari che guardano alle deportazioni promosse negli Stati Uniti dall’amministrazione Trump. L’annuncio della manifestazione risale al 27 aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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