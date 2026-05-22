Centrocampo Inter da rivoluzionare | Chivu vuole almeno due acquisti per competere in Champions
Il centrocampo della squadra nerazzurra deve essere profondamente rinnovato quest’estate, secondo le indicazioni del direttore sportivo. Si parla di almeno due nuovi acquisti per rafforzare il reparto e affrontare al meglio la prossima partecipazione in Champions League. La società sta valutando diverse opzioni e si prepara a intervenire sul mercato per rendere più competitivo il reparto centrale. La volontà è di migliorare la qualità e la profondità della rosa, in vista delle sfide europee.
Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. Chi ha già giocato e chi può esordire Inter, non solo prima squadra: nerazzurri gli unici, insieme alla Roma, ad essere ancora in gioco in tutte le categorie giovanili Settore Giovanile Inter, Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti: il recap settimanale Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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Calciomercato Inter, missione centrocampo: Chivu vuole questi tre in rosa. Strategia già delineatadi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Chivu vorrebbe Koné, Perrone e Stankovic per il centrocampo della prossima stagione.
L'Inter ha due nomi in testa per rivoluzionare il centrocampo. E sono entrambi di assoluto livello. Secondo Tuttosport, l'Inter sta valutando con grande attenzione due profili per dare nuove linee di gioco al centrocampo di #Chivu: Nico Paz e Manu Koné. Su facebook
Oumar Solet sta dando priorità all'Inter. Il difensore dell'Udinese, pur essendo seguito anche da altri club di Premier League e Ligue 1, non sta considerando le altre opportunità che il mercato dei trasferimenti è pronto a offrire, per dare priorità all'interesse del reddit
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