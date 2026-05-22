Centrocampo Inter da rivoluzionare | Chivu vuole almeno due acquisti per competere in Champions

Il centrocampo della squadra nerazzurra deve essere profondamente rinnovato quest’estate, secondo le indicazioni del direttore sportivo. Si parla di almeno due nuovi acquisti per rafforzare il reparto e affrontare al meglio la prossima partecipazione in Champions League. La società sta valutando diverse opzioni e si prepara a intervenire sul mercato per rendere più competitivo il reparto centrale. La volontà è di migliorare la qualità e la profondità della rosa, in vista delle sfide europee.

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