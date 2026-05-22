Centro permanente per i rimpatri mozione contro la realizzazione
Il Comune di Mondragone ha adottato una mozione attraverso il consigliere comunale, esprimendo una posizione contraria alla realizzazione di un Centro Permanente per i Rimpatri. La decisione arriva dopo che il progetto ha suscitato diverse reazioni nella comunità e tra le forze politiche locali. La mozione, presentata dal Movimento Mondragone Attiva, sottolinea la volontà dell’amministrazione di opporsi all’installazione di questa struttura nel territorio. La questione continua a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche.
Il CPR continua a suscitare polemiche. Il Movimento Mondragone Attiva ha presentato una mozione consiliare, tramite il suo consigliere comunale Carlo Federico, per esprimere la netta contrarietà del Comune di Mondragone alla realizzazione del Centro di Permanenza per i Rimpatri previsto nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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