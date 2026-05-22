Centro permanente per i rimpatri mozione contro la realizzazione

Il Comune di Mondragone ha adottato una mozione attraverso il consigliere comunale, esprimendo una posizione contraria alla realizzazione di un Centro Permanente per i Rimpatri. La decisione arriva dopo che il progetto ha suscitato diverse reazioni nella comunità e tra le forze politiche locali. La mozione, presentata dal Movimento Mondragone Attiva, sottolinea la volontà dell’amministrazione di opporsi all’installazione di questa struttura nel territorio. La questione continua a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche.

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