Centro per i rimpatri mozione contro la realizzazione

Il centro per i rimpatri sta al centro di un dibattito acceso, con critiche provenienti da vari settori. Il Movimento Mondragone Attiva ha presentato una mozione in consiglio comunale, attraverso il suo rappresentante, per manifestare ufficialmente la contrarietà del Comune alla costruzione del Centro di Permanenza per i Rimpatri. La questione riguarda la localizzazione e le implicazioni del progetto, che ha generato discussioni tra le forze politiche e i cittadini della zona.

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