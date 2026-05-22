Il Comune di Capannori ha aperto le iscrizioni ai voucher per i centri estivi destinati ai bambini. Le famiglie interessate possono presentare domanda fino al 4 giugno. La misura permette di usufruire di contributi per le spese dei servizi estivi per i minori residenti nel territorio comunale. La proposta riguarda anche l’estate del 2026, con l’intenzione di sostenere le famiglie durante i mesi di vacanza scolastica. Le procedure sono state comunicate attraverso i canali ufficiali del Comune.

C’è tempo fino al 4 giugno. Anche per l’estate 2026 l’amministrazione comunale di Capannori intende contribuire alle spese che le famiglie dovranno sostenere per l’iscrizione dei bambini, delle bambine e dei ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni (l’età è estesa a 23 anni per persone con disabilità) ai centri estivi organizzati da giugno a settembre 2026 da utilizzare in uno dei centri estivi presenti nell’elenco zonale della Piana di Lucca. Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di voucher che resterà aperto fino al prossimo 4 giugno 2026. Potranno usufruirne le famiglie con Isee in corso di validità fino a 30.000 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centri estivi per bambini. Il Comune di Capannori vara i voucher per famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Centri estivi 2026 a Moderna, confermati per le famiglie i voucher fino a 300 euroAnche quest'anno il Comune allarga i beneficiari delle misure regionali, alzando la soglia Isee e finanziando voucher per figli 9-36 mesi.

Forlimpopoli sostiene le famiglie: voucher fino a 300 euro per la frequenza dei centri estiviAnche per il 2026 il Comune di Forlimpopoli aderisce al progetto regionale per assegnare contributi per la frequenza dei centri estivi.

Capannori, aperto il bando per richiedere voucher per i centri estiviIl sostegno economico è rivolto ad iscritti dai 3 ai 14 anni. La scadenza per la richiesta all'amminstrazione è il 4 giugno ... luccaindiretta.it

Centri estivi, Marco Donati: Servono scelte strutturate, non rattoppi. L’estate non può diventare un lusso per le famiglie aretineIl candidato a sindaco propone riduzioni per le famiglie numerose e una rete stabile tra Comune, scuole e associazioni ... lanazione.it