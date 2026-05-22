A Ancona, nelle Marche, un gruppo di circa 170 centralinisti che si occupano delle prenotazioni sanitarie lavora in appalto con uno stipendio di circa 8 euro all'ora. Lavorano ogni giorno per garantire i servizi di prenotazione, ma si trovano a fare i conti con salari bassi e condizioni di precarietà. La loro attività si svolge dietro le quinte del sistema sanitario, senza molto riconoscimento pubblico. La questione riguarda la condizione lavorativa di questa categoria invisibile.

Ancona, 22 maggio 2026 – C’è un esercito invisibile di 170 centralinisti del Cup in appalto nelle Marche che gestisce quotidianamente le prenotazioni sanitarie dei cittadini, muovendosi tra bassi salari e precarietà. Si tratta soprattutto di donne con contratti part-time alla cooperativa Nuovi Orizzonti di Pesaro, i cui stipendi mensili si aggirano intorno agli 800 euro, frutto di una paga di circa 8 euro lordi l’ora a fronte dei 12 euro percepiti dagli operatori strutturati delle Ast che svolgono un lavoro analogo sul territorio. L’incontro con l’assessore Calcinaro. Per fare luce su questa situazione e ridisegnare il futuro del servizio, una delegazione dell’ Usb Lavoro privato di Ancona, guidata da Marco Bini ha incontrato mercoledì l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro e la dirigente dell’Ars Flavia Carle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centraliniste Cup a 8 euro l’ora: "Bassi salari e impoverimento"

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