Cento candeline per Lucia Antonietta | Il segreto? Buona cucina e un buon bicchiere di vino a pasto

Venerdì mattina, un rappresentante dell’amministrazione comunale si è recato a casa di una donna per farle gli auguri in occasione del suo centesimo compleanno. La signora, conosciuta per aver celebrato un secolo di vita, ha condiviso il suo segreto: una buona cucina e un bicchiere di vino durante i pasti. La visita è avvenuta con il coinvolgimento dell’assessore, che ha portato i saluti ufficiali dell’ente. La festa si è svolta in un’atmosfera semplice e cordiale.

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