Cento candeline per Lucia Antonietta | Il segreto? Buona cucina e un buon bicchiere di vino a pasto
Venerdì mattina, un rappresentante dell’amministrazione comunale si è recato a casa di una donna per farle gli auguri in occasione del suo centesimo compleanno. La signora, conosciuta per aver celebrato un secolo di vita, ha condiviso il suo segreto: una buona cucina e un bicchiere di vino durante i pasti. La visita è avvenuta con il coinvolgimento dell’assessore, che ha portato i saluti ufficiali dell’ente. La festa si è svolta in un’atmosfera semplice e cordiale.
Venerdì mattina (22 maggio) l'assessore Francesco Bragagni ha fatto visita alla signora Lucia Antonietta D'Abbieri per portarle gli auguri dell'intera amministrazione comunale nel giorno del suo centesimo compleanno. In occasione della visita, l'assessore le ha consegnato la medaglia del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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