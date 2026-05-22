Cellulare alla guida | sei su dieci lo usano male
Secondo le ultime statistiche, meno della metà degli italiani utilizza correttamente il cellulare mentre si trova al volante, preferendo spesso metodi non sicuri come l’uso diretto del dispositivo senza supporti o assistenti vocali. Il dato mostra che il 41,9% delle persone si affida a strumenti come il bluetooth o gli assistenti vocali per comunicare durante la guida. Il restante 58,1% utilizza il cellulare in modo scorretto, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.
Soltanto il 41,9% degli italiani utilizza correttamente il cellulare mentre è alla guida, ricorrendo a sistemi bluetooth o assistenti vocali. È uno dei dati più significativi emersi dalla Ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas e condotta da Global Research su un campione di oltre quattromila automobilisti e attraverso cinquemila osservazioni dirette effettuate lungo dodici arterie stradali italiane. Tra queste anche la strada statale Aurelia nel tratto compreso tra Roma e Grosseto. Secondo i dati diffusi da Anas, il 14,6% degli automobilisti continua a digitare il numero sul telefono prima di attivare il vivavoce, mentre l’ 8,9% guida addirittura con lo smartphone in mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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