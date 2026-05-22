Secondo le ultime statistiche, meno della metà degli italiani utilizza correttamente il cellulare mentre si trova al volante, preferendo spesso metodi non sicuri come l’uso diretto del dispositivo senza supporti o assistenti vocali. Il dato mostra che il 41,9% delle persone si affida a strumenti come il bluetooth o gli assistenti vocali per comunicare durante la guida. Il restante 58,1% utilizza il cellulare in modo scorretto, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.

Soltanto il 41,9% degli italiani utilizza correttamente il cellulare mentre è alla guida, ricorrendo a sistemi bluetooth o assistenti vocali. È uno dei dati più significativi emersi dalla Ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas e condotta da Global Research su un campione di oltre quattromila automobilisti e attraverso cinquemila osservazioni dirette effettuate lungo dodici arterie stradali italiane. Tra queste anche la strada statale Aurelia nel tratto compreso tra Roma e Grosseto. Secondo i dati diffusi da Anas, il 14,6% degli automobilisti continua a digitare il numero sul telefono prima di attivare il vivavoce, mentre l’ 8,9% guida addirittura con lo smartphone in mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cellulare alla guida: sei su dieci lo usano male

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