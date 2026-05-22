Cellulare alla guida | gli italiani giocano con la vita

Dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida condotta da Anas, risulta che molti italiani continuano a utilizzare il cellulare mentre sono al volante. Lo studio evidenzia che una significativa percentuale di conducenti si distraggono con il telefono durante la guida, mettendo a rischio la sicurezza stradale. I dati raccolti mostrano che questa pratica è ancora diffusa, nonostante le campagne di sensibilizzazione e le sanzioni previste dalla legge. La ricerca analizza comportamenti di vari gruppi di conducenti su tutto il territorio nazionale.

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