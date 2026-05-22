Cellulare alla guida | gli italiani giocano con la vita
Dalla quinta edizione della ricerca sugli stili di guida condotta da Anas, risulta che molti italiani continuano a utilizzare il cellulare mentre sono al volante. Lo studio evidenzia che una significativa percentuale di conducenti si distraggono con il telefono durante la guida, mettendo a rischio la sicurezza stradale. I dati raccolti mostrano che questa pratica è ancora diffusa, nonostante le campagne di sensibilizzazione e le sanzioni previste dalla legge. La ricerca analizza comportamenti di vari gruppi di conducenti su tutto il territorio nazionale.
Il 65,5% degli italiani usa il telefono cellulare mentre guida, ma solo il 41,9% di essi lo fa nel modo corretto. Sono i dati dell'ultima edizione, la quinta, della ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas e condotta da GR, che fotografa un fatto assai poco rassicurante: gli italiani conoscono il pericolo derivante dall'uso dello smartphone al volante, ma continuano a rischiare grosso. Per la quinta edizione della sua indagine sugli stili di guida degli italiani, Anas ha intervistato un campione di 4.000 utenti delle autostrade gestite, e raccolto oltre 5.000 osservazioni dirette dei comportamenti di guida. Le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Anas: quinta edizione della ricerca degli stili di guida Ricerca Anas: soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth Scopri di più leggendo l'articolo sul nostro sito e App, clicca sul link nel primo comm facebook
Solo il 42% usa correttamente il cellulare alla guida, l'indagine Anas. L'8,9% degli italiani guida con lo smartphone in mano, l'86% approva norme del Codice #ANSAmotori #ANSA x.com
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