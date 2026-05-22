Sarà ancora una volta una domenica all’insegna dello sport, della natura e dell’inclusione quella proposta dal Gruppo Podistico Croce d’Oro con la 27ª edizione di "Un po’ n’ poggio", la tradizionale camminata ecologica in programma il 24 maggio a Prato. Un appuntamento ormai storico per il panorama podistico pratese, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone accomunate dalla voglia di stare insieme e vivere una giornata all’aria aperta. La partenza sarà libera dalle 8.30 alle 9.30 dai giardini di via Matteotti, lato Bisenzio, con tre percorsi da 6, 15 e 30 chilometri che attraverseranno le strade pedecollinari attorno alla città. Negli anni la manifestazione è cresciuta costantemente fino a diventare un vero fenomeno di partecipazione popolare: le iscrizioni vengono chiuse al raggiungimento delle 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è "Un po’ n’ poggio". Evento anche inclusivo

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Ciencia de Frente | Entrevistas inclusivas – CIPAC (Compilado 12 episodios)

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