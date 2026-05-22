C’è ancora posto a piazzale Loreto La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettorale

Nelle ultime settimane, le minacce provenienti da gruppi anarchici sono aumentate, con uno specifico focus sulla scena politica. La campagna elettorale si avvicina e diversi comuni, tra cui Colleferro, si preparano a votare per l’elezione delle nuove amministrazioni. Le comunicazioni degli anarchici si sono fatte più aggressive, con dichiarazioni pubbliche che indicano un coinvolgimento diretto nelle prossime consultazioni elettorali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni sociali e politiche in varie zone del paese.

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Gli anarchici continuano a minacciare e ora alzano il tiro puntando direttamente alla politica. Nelle prossime settimane molti comuni medio-piccoli andranno al voto per rinnovare l’amministrazione locale e tra questi c’è anche Colleferro alle porte di Roma. Il candidato sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia, Stefano Arcari, è stato minacciato con una scritta comparsa sulla saracinesca della sede elettorale. “C’è ancora posto a P. Loreto”, si legge nella scritta a grandi caratteri vergata con la bomboletta nera nel cuore della notte. Il riferimento esplicito è ai fatti del 28 aprile 1945, quando i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e di altri 16 fucilati a Dongo vennero esposti a testa in giù nella piazza milanese, sulla pensilina del distributore, per essere vilipesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “C’è ancora posto a piazzale Loreto”. La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Piazzale Loreto (1945) Sullo stesso argomento “C’è ancora posto a P. Loreto”. La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettoraleGli anarchici continuano a minacciare e ora alzano il tiro puntando direttamente alla politica. Leggi anche: Scritta a Bologna: “Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto” Antifà: C'è ancora posto a piazzale Loreto, minacce al candidato sindaco di Colleferro x.com C’è ancora posto a P. Loreto. La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettoraleIl candidato di Colleferro è stato minacciato dagli antifà con una scritta vergata sulla saracinesca della sede elettorale ... ilgiornale.it Meloni attenta, a piazzale Loreto c'è ancora posto la scritta a Bologna e la denuncia di FdI. Il Comune: Subito cancellataEnnesime scritte minacciose a Bologna contro Giorgia Meloni, inneggianti a Piazzale Loreto. Oltre ad esprimere solidarietà alla presidente del Consiglio, mi auguro che la sinistra ed in particolare l ... corrieredibologna.corriere.it