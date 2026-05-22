C’è ancora posto a P Loreto La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettorale

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli anarchici hanno annunciato nuove azioni di opposizione in vista delle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno in diversi paesi di dimensioni medie e piccole, tra cui Colleferro, vicino a Roma. La campagna elettorale si sta facendo più tesa, con minacce e proteste che coinvolgono anche amministrazioni locali. La situazione si sta aggravando in un momento in cui molte comunità si preparano a rinnovare i propri organi di governo, mentre le forze dell’ordine monitorano con attenzione i movimenti di gruppi che si oppongono alle elezioni.

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Gli anarchici continuano a minacciare e ora alzano il tiro puntando direttamente alla politica. Nelle prossime settimane molti comuni medio-piccoli andranno al voto per rinnovare l’amministrazione locale e tra questi c’è anche Colleferro alle porte di Roma. Il candidato sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia, Stefano Arcari, è stato minacciato con una scritta comparsa sulla saracinesca della sede elettorale. “C’è ancora posto a P. Loreto”, si legge nella scritta a grandi caratteri vergata con la bomboletta nera nel cuore della notte. Il riferimento esplicito è ai fatti del 28 aprile 1945, quando i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e di altri 16 fucilati a Dongo vennero esposti a testa in giù nella piazza milanese, sulla pensilina del distributore, per essere vilipesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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