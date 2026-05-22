C’è ancora posto a P Loreto La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettorale

Gli anarchici hanno annunciato nuove azioni di opposizione in vista delle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno in diversi paesi di dimensioni medie e piccole, tra cui Colleferro, vicino a Roma. La campagna elettorale si sta facendo più tesa, con minacce e proteste che coinvolgono anche amministrazioni locali. La situazione si sta aggravando in un momento in cui molte comunità si preparano a rinnovare i propri organi di governo, mentre le forze dell’ordine monitorano con attenzione i movimenti di gruppi che si oppongono alle elezioni.

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Gli anarchici continuano a minacciare e ora alzano il tiro puntando direttamente alla politica. Nelle prossime settimane molti comuni medio-piccoli andranno al voto per rinnovare l’amministrazione locale e tra questi c’è anche Colleferro alle porte di Roma. Il candidato sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia, Stefano Arcari, è stato minacciato con una scritta comparsa sulla saracinesca della sede elettorale. “C’è ancora posto a P. Loreto”, si legge nella scritta a grandi caratteri vergata con la bomboletta nera nel cuore della notte. Il riferimento esplicito è ai fatti del 28 aprile 1945, quando i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e di altri 16 fucilati a Dongo vennero esposti a testa in giù nella piazza milanese, sulla pensilina del distributore, per essere vilipesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “C’è ancora posto a P. Loreto”. La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La nuova minaccia anarchica: "Roma brucerà". La data del caosFermento nella galassia anarchica dopo i fermi preventivi scattati per 91 militanti che avevano sfidato il divieto di manifestare per Sara Ardizzone... Leggi anche: Scritta a Bologna: “Meloni attenta. A piazzale Loreto c’è ancora posto” Antifà: C'è ancora posto a piazzale Loreto, minacce al candidato sindaco di Colleferro x.com C’è ancora posto a P. Loreto. La nuova minaccia anarchica sulla campagna elettoraleIl candidato di Colleferro è stato minacciato dagli antifà con una scritta vergata sulla saracinesca della sede elettorale ... ilgiornale.it Meloni attenta, a piazzale Loreto c'è ancora posto la scritta a Bologna e la denuncia di FdI. Il Comune: Subito cancellataEnnesime scritte minacciose a Bologna contro Giorgia Meloni, inneggianti a Piazzale Loreto. Oltre ad esprimere solidarietà alla presidente del Consiglio, mi auguro che la sinistra ed in particolare l ... corrieredibologna.corriere.it