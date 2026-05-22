Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è interessata a Koné e avrebbe già ottenuto il via libera per il suo acquisto. La Roma, invece, si prepara a cedere il calciatore francese entro il 30 giugno, considerando questa operazione come un sacrificio possibile per rispettare il Fair Play Finanziario. La trattativa tra le due società si sviluppa in questo quadro, con l’Inter pronta a mettere sul tavolo una proposta e la Roma disposta a lasciar partire il giocatore a fronte di un prezzo elevato.

2026-05-20 07:54:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: MILANO – Via libera per Koné. La Roma, infatti, ha ormai deciso che il francese è il “candidato forte” per essere sacrificato sull’altare del Fair Play Finanziario entro il prossimo 30 giugno. Tuttavia, dietro la scelta, oltre le ovvie ragioni economiche, c’è anche altro. Vale a dire valutazioni tecniche e anche alcune incomprensioni con Gasperini. Nelle idee del tecnico giallorosso, in una ipotetica mediana a due, oltre ad un centrocampista più portato alla fase difensiva ce ne vuole un altro con una maggiore predisposizione offensiva e a segnare. Così, avendo già Cristante con certe caratteristiche, il tandem con il francese, in prospettiva, non sarebbe proprio l’ideale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Chivu, occhi solo per Koné: l’Inter lo vuole, la Roma può sacrificarlo ma il prezzo è alto

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