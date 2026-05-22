Il rappresentante di un'associazione di settore ha commentato le recenti modifiche alla gestione e alla valorizzazione del principio Most Favoured Nation, sottolineando l'importanza di contestualizzare questa politica nel quadro geopolitico ed economico internazionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, dove si è discusso dell’impatto delle variazioni sulle dinamiche del mercato globale e sulla competitività delle imprese nel settore farmaceutico. Nessun dettaglio su eventuali decisioni ufficiali o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

Roma, 21 mag. (Labitalia) - "Dobbiamo mettere il tema Most Favoured Nation (Mfn) nel contesto geoeconomico e politico globale. L'industria farmaceutica e la filiera della salute sono fortemente interconnesse a livello mondiale per competenze, materie prime, ricerca e sviluppo. Isolare il tema Mfn da questo quadro non permetterebbe di avere una visione d'insieme. L'Mfn", che lega il prezzo dei farmaci a quello praticato nei Paesi che hanno un reddito pro-capite paragonabile e dove il costo è più basso, "si inserisce in uno scenario in cui diventa necessario cambiare approccio in modo radicale nella gestione dell'innovazione e richiama la necessità valorizzare di più l'innovazione e la ricerca sostenuta negli anni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cattani (Farmindustria): "Most Favoured Nation cambia gestione e valorizzazione innovazione"

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