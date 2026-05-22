Catacombe percorsi nella Valle e mostra su Fausto Pirandello | due giorni tra archeologia e arte

Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgeranno visite guidate nell’area archeologica di Agrigento, con due percorsi dedicati alle catacombe paleocristiane. Durante le giornate sarà possibile esplorare le strutture sotterranee e conoscere più da vicino i resti di questo sito storico. Contestualmente, sarà allestita una mostra dedicata a Fausto Pirandello, evidenziando alcune delle sue opere. L’iniziativa prevede inoltre un percorso che attraversa la Valle, con l’obiettivo di approfondire aspetti dell’archeologia locale.

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