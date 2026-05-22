Catacombe percorsi nella Valle e mostra su Fausto Pirandello | due giorni tra archeologia e arte
Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgeranno visite guidate nell’area archeologica di Agrigento, con due percorsi dedicati alle catacombe paleocristiane. Durante le giornate sarà possibile esplorare le strutture sotterranee e conoscere più da vicino i resti di questo sito storico. Contestualmente, sarà allestita una mostra dedicata a Fausto Pirandello, evidenziando alcune delle sue opere. L’iniziativa prevede inoltre un percorso che attraversa la Valle, con l’obiettivo di approfondire aspetti dell’archeologia locale.
Sabato 23 e domenica 24 maggio sono in programma le tradizionali visite guidate nll’area archeologica di Agrigento con due percorsi dedicati alla scoperta delle catacombe paleocristiane. Gli appuntamenti con le guide sono alle 10,30 e alle 11,45: accompagneranno i visitatori all’interno dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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