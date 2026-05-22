Castoro europeo salvato a Novara | bloccato in un canale è stato liberato dalla Polizia Provinciale
Un castoro europeo è stato liberato dalla Polizia Provinciale in provincia di Novara dopo essere rimasto intrappolato in un canale. L’animale era rimasto bloccato e non riusciva a uscire, motivo per cui gli agenti sono intervenuti per soccorrerlo. L’intervento si è concluso con successo, consentendo al castoro di tornare libero nel suo habitat naturale. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’operazione o sulla posizione specifica dell’intervento è stato reso noto.
In provincia di Novara un castoro europeo è stato salvato dalla Polizia Provincaile dopo essere rimasto bloccato in un canale. La specie è tornata in Italia recentemente, probabilmente anche grazie a liberazioni illegali da parte di privati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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