Castoro europeo salvato a Novara | bloccato in un canale è stato liberato dalla Polizia Provinciale

Un castoro europeo è stato liberato dalla Polizia Provinciale in provincia di Novara dopo essere rimasto intrappolato in un canale. L’animale era rimasto bloccato e non riusciva a uscire, motivo per cui gli agenti sono intervenuti per soccorrerlo. L’intervento si è concluso con successo, consentendo al castoro di tornare libero nel suo habitat naturale. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’operazione o sulla posizione specifica dell’intervento è stato reso noto.

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