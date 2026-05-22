Un castoro europeo è stato avvistato nel Novarese, dopo essere stato considerato estinto in Italia dal 1700. L’esemplare è stato recuperato nel territorio di Cavagliano di Bellinzago, nel diramatore Alto Novarese. L’animale è stato preso in custodia da un team di esperti specializzati nel recupero e nella tutela della fauna selvatica. La presenza di un castoro nel territorio rappresenta un evento inatteso, considerando la lunga assenza di questa specie nel nostro paese.

Un castoro europeo, specie considerata estinta in Italia dal 1700, è ricomparso nel Novarese. L’animale è stato salvato dalla Polizia Provinciale all’interno del diramatore Alto Novarese nella giornata di mercoledì. Secondo quanto ricostruito, l’esemplare da giorni tentava invano di abbandonare il canale dalle ripide sponde cementate, nel quale era caduto durante un girovagare nei fossati di Cavagliano di Bellinzago. Per gestire il salvataggio è stato coinvolto un team di esperti, anche in virtù della rarità della specie, tornata in Italia un po’ a sorpresa solamente da pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Castoro europeo riappare nel Novarese, era considerato estinto in Italia dal 1700

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