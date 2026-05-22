Castellina di Soragna il ponte aprirà ufficialmente il 28 maggio
A Castellina di Soragna, il nuovo ponte in acciaio lungo la provinciale 12 sopra il torrente Stirone sarà aperto al traffico giovedì 28 maggio. Dopo le ultime rifiniture, la struttura sarà ufficialmente inaugurata e resa accessibile. La realizzazione di questa opera ha richiesto alcuni interventi di completamento, che si sono conclusi nelle settimane precedenti. La data di apertura è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno annunciato la fine dei lavori.
La definizione delle ultime rifiniture poi, da giovedì 28 maggio, il nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna, lungo la provinciale 12 sopra il torrente Stirone, sarà definitivamente aperto al traffico.Il taglio del nastro ufficiale è in programma per le 10 del 28 maggio con interventi del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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